Испанец Марк Маркес стал шестикратным чемпионом MotoGP

Испанский мотогонщик команды Repsol Honda Марк Маркес стал победителем 15-го этапа MotoGP в Таиланде и досрочно завоевал шестой титул чемпиона мира.

На счету Маркеса за четыре этапа до конца чемпионата 325 очков в общем зачете, что делает его не досягаемым для ближайшего преследователя итальянца Андреа Довициози из Ducati.

UNBELIEVABLE 🙌🙌🙌@marcmarquez93 has done IT, he is the World Champion again! 🏆#8ball | #ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/XR9Kpkc1Sb