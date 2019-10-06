"Терпеливо доводит позицию": Песков прокомментировал ответ Путина грузинской журналисте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" прокомментировал ситуацию с грузинской журналисткой, которая выкрикнула свой вопрос во время саммита в Ереване. Вопрос прозвучал, когда Путин вместе с президентом Киргизии направлялся в здание, где проходил саммит.

Песков подчеркнул, что президент РФ всегда уделяет внимание журналистам, если ему показался важным вопрос, и при этом Путину не важно, из какой страны журналист. "Он терпеливо, аргументировано свою позицию предпочитает доводить до визави", — отметил Песков.

Корреспондент грузинского телеканала "Рустави-2" поинтересовалась у российского лидера, "когда Россия начнет выводить свои войска с территории Абхазии и Южной Осетии". И получила ответ: "Когда мы примем такое решение". После этого Путин добавил, что Россия всегда выполняет свои обязательства.

Журналистка назвала Абхазию и Цхинвал оккупированными территориями. Песков подчеркнул, что никакой оккупации нет. "Здесь мы с вами расходимся. "Вы видели какие-то сигналы из государства, что будут налаживать отношения?", — спросила она у пресс-секретаря президента РФ. "Мы видели сигналы толпы, мы видели сигналы властей, которые этой толпе попустительствовали. Вот эти сигналы мы видели, они нам не понравились. Вы в Грузии это почувствовали. Давайте дальше жить без таких сигналов", — ответил Песков.