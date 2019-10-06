Арест или увольнение: просто так Джонсон не уйдет

Британский премьер Борис Джонсон не намерен уходить в отставку, даже если члены парламента вынесут его правительству вотум недоверия. По сообщению The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении премьера, он не будет бездействовать, если в Брюсселе не поддержат его предложения по Brexit от 2 октября, а парламентарии попытаются его сместить с целью не допустить выхода Соединенного Королевства из ЕС без сделки.

Как заявил газете неназванный помощник Джонсона, он не уйдет, если только полиция не объявится на пороге резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10, с ордером на его арест. Сообщается также, что Джонсон скорее предложит британской королеве Елизавете II уволить его, чем сам попросит об отставке.

По словам помощников, Джонсон готов даже "оккупировать" резиденцию на Даунинг-стрит, если парламентарии вынесут ему вотум недоверия и назначат временного премьера. На все это он готов пойти, чтобы добиться выхода Великобритании из ЕС в запланированный срок – 31 октября.

2 октября Джонсон передал председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру новые предложения Лондона по вопросу североирландской границы, который остается основным препятствием на пути к заключению сделки о Brexit. В ЕС инициативы британского правительства встретили без энтузиазма и отметили в них наличие проблемных моментов, которые должны быть устранены Лондоном.



Великобритания должна было покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года — через два года после подачи письменного уведомления о выходе, напоминает ТАСС. Однако члены Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством прежнего премьера Терезы Мэй.

В итоге Евросоюз согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем на 31 октября. Мэй, не сумев вывести ситуацию из тупика, была вынуждена подать в отставку. Ее преемник Борис Джонсон настаивает на том, что Британия не будет просить Брюссель о новых отсрочках и, со сделкой или без, должна будет покинуть Евросоюз не позднее 31 октября.