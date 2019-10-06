Легкоатлеты Леонтьева и Тухтаева дисквалифицированы за допинг

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) на основании и во исполнение решения Российского антидопингового агентства "РУСАДА" дисквалифицировала легкоатлеток Наталью Леонтьеву и Нигину Тухтаеву за употребление запрещенных препаратов.

В допинг-пробе Леонтьевой обнаружена субстанция дростанолон, 21-летняя спортсменка дисквалифицирована на четыре года начиная с 4 июля 2019 года. В пробе Тухтаевой обнаружены следы субстанции метилгексанамин, она дисквалифицирована на два года начиная с 8 февраля 2019 года.