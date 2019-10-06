Олень устроил погром в парикмахерской в Нью-Йорке. Видео

Олень ошарашил персонал и посетителей, собравшихся в минувшую субботу, 5 октября, парикмахерской на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк на северо-востоке США.

Внезапно появившееся животное попало в помещение, разбив витрину. При этом, олень перепрыгнул через женщину, сидевшую на диване около окна. Она получило сравнительно легкие травмы и была доставлена в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Парнокопытное провело в парикмахерской пару десятков секунд и покинуло ее более цивилизованным способом, самостоятельно обнаружив дверь.

Прибывшие полицейские не сумели обнаружить возмутителя спокойствия, скрывшегося в неизвестном направлении.