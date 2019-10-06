Соглашение с Грецией: Штаты смогут расширить базу на Крите

США и Греция подписали бессрочное соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве. В результате Вашингтон получил право расширить свою военную базу на Крите. Кроме того, греческая сторона предоставила американцам доступ к инфраструктуре еще трех своих баз. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе официального визита в Афины госсекретаря США Майка Помпео.

Как рассказал после подписания документа министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос, соглашение действительно предусматривает расширение американской базы Суда на Крите, а также предоставление американцам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис. Он подчеркнул, что новое соглашение направлено на стратегическое укрепление отношений и сотрудничества двух стран.

"Речь идет об "общности интересов" со взаимной пользой для двух сторон", — приводит слова министра РИА Новости. Он добавил, что эти планы не ограничиваются по времени, но имеют стратегическую перспективу.

Пока глава госдепартамента США проводил переговоры с премьер-министром и главой МИД Греции, в центре Афин проходила массовая антиамериканская акция под лозунгом "Помпео, убирайся домой!". Ее участники сожгли американский флаг, а также облили краской памятник президенту США Трумену, передает телеканал "Россия 24".

Действовавшее до этого соглашение греческо-американское соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, известное как "Соглашение о базах", было подписано в 1990 году. Его необходимо было продлевать каждый год.

Новое соглашение фактически предусматривает открытие в Греции трех новых американских баз. Так, на авиабазе в Ларисе уже размещены американские беспилотники MQ-9 Reaper, в Александруполисе планируется развернуть вертолетную базу, в Стефановикио — размещать ударные вертолеты.