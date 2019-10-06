История с Юмашевой и ФБР: реакция МИД РФ

МИД России заявил решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Госдумы Инги Юмашевой, задержанной накануне в нью-йоркском аэропорту агентами ФБР и подвергнутой допросу. На Смоленской площади называют инцидент очередной враждебной акцией против России и ее представителей, явно нацеленной на дальнейшее ухудшение российско-американских отношений.

По мнению МИДа, власти США либо, вопреки своим заявлениям, не стремятся к нормализации диалога, либо просто не способны контролировать действия собственных спецслужб. При этом Юмашева в качестве координатора парламентской группы Госдумы по связям с Конгрессом США направлялась форум "Диалог Форт-Росс", призванный способствовать укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами России и США.

Участие в этом форуме представителей МИД России было сорвано из-за невыдачи виз, напоминают в ведомстве, а теперь произошла еще и наглая провокация в отношении российского депутата. В Москве глубоко возмущены произошедшим, подчеркивает МИД.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что сотрудники ФБР задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка и устроили ей допрос. Юмашева прилетела в США, имея американскую визу и приглашение на общественно-политический форум "Диалог Форт Росс".

Сообщалось, что прямо в аэропорту ее перехватил сотрудник ФБР, который даже не представился, а после часового допроса Юмашевой предложили встретиться позже в неформальной обстановке и продолжить общение.

По словам Антонова, он даже представить себе не может, чтобы подобная ситуация произошла в России с кем-либо из американских конгрессменов. Наше посольство в США уже направило в Госдепартамент ноту протеста.