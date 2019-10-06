Бойня на австрийском горнолыжном курорте: убиты пять человек

В Австрии 25-летний мужчина расправился с семьей бывшей возлюбленной. Ранним воскресным утром, вооружившись пистолетом, подозреваемый пришел в дом девушки на курорте Китцбюэль и открыл огонь. На месте погибли бывшая подруга стрелка, ее родители, брат и её новый ухажер, пишет ТАСС.

Как рассказал начальник криминальной полиции Тироля Вальтер Пупп, стрелявший сдался полиции и признался в содеянном. По словам молодого человека, пойти на убийство его заставила ревность.

Мэр города-курорта Клаус Винклер заявил, что "столь непостижимой трагедии в Китцбюэле никогда не было".