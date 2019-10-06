Теннис. Наоми Осака переиграла Эшли Барти в финале турнира в Пекине

Четвертая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака в финале турнира в Пекине в трех сетах за один час 51 минуту обыграла представительницу Австралии Эшли Барти – 3:6, 6:3, 6:2.

Японка четырежды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи, а у Барти, занимающей первое место в рейтинге WTA, шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк из четырех.

Для Осаки этот титул стал третьим в сезоне и пятым – в карьере. Трофей в Пикине принес 21-летней теннисистке 1000 очков рейтинга и один миллион 523 тысячи долларов в качестве призовых.