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6 октября 201915:01

Более 20 городов: на Украине провели вече против "формулы Штайнмайера"

ZEUS\ Zuma\ТАСС

Жители более 20 украинских городов провели в воскресенье, 6 октября, вече против "формулы Штайнмайера" по Донбассу. Акции прошли в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Ужгороде, Николаеве, Херсоне, Мариуполе, Тернополе, Ровно, Хмельницком, Кропивницком (бывший Кировоград), Днепре (бывший Днепропетровск) и других городах. По сообщению украинских СМИ, собравшиеся на вече люди требовали "остановить капитуляцию".

В Киеве на Майдане Незалежности собрались около 10 тысяч человек. На месте дежурили порядка 300 сотрудников правоохранительных органов: полицейские, военные Нацгвардии и полиции диалога. Никаких нарушений зафиксировано не было.

В Харькове на вече пришли более 500 человек. Они провели митинг, а также обратились к областному совету с требованием провести внеочередную сессию, чтобы органы местного управления выразили свое мнение о согласованной "формуле Штайнмайера", пишет РИА Новости.

Между тем бывший глава МИД Украины Павел Климин призвал прекратить дискуссию о "формуле Штайнмайера", так как она "она отвлекает и никуда не ведет". По его мнению, сейчас важна открытая и честная дискуссия: "куда, когда и для чего мы будем двигаться". "Сначала дискуссия — потом переговоры с РФ, не наоборот", — написал Климкин в своем Facebook.

Контактная группа по Украине 1 октября согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого по всей Украине прокатились волны протеста, было создано "Движение сопротивления капитуляции". Они же призвали украинцев выходить на вече в воскресенье. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест. Он призвал соотечественников не поддаваться на провокации.

Франк-Вальтер Штайнмайер — президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ.

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