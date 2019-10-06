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6 октября 201915:08

Башкирские школьницы устроили драку в классе на глазах у учителя. Видео

Youtube/ГТРК "Башкортостан"

Школьницы подрались в классном помещении одной из школ в Стерлитамаке, об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

 

Девочки сцепились прямо перед доской – педагог и одноклассники, присутствовавшие при потасовке, не сразу сумели разнять дерущихся.

Запись была опубликована в одном из городских пабликов в социальных сетях. Видео вызвало возмущение у пользователей.

О реакции администрации учебного заведения пока не сообщается.

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