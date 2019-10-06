Сергей Семак: после пропущенного мяча появилась некая нервозность

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче 12-го тура российской премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом" (3:1).

"Хорошая игра, уверенная победа. В первом тайме выглядели хорошо, смогли забить дважды, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Сложности начали во втором тайме, когда "Урал" стал действовать агрессивнее в атаке, проводил много фланговых атак, заработал много угловых, один из которых привел к пропущенному мячу. После этого появилась некая нервозность, поскольку счет был скользким, но в итоге смогли забить третий. После него вопрос о победителе был снят, был вопрос только в том, сколько мы забьем".

Напомним, "Зенит" одержал четвертую победу в последних пяти играх РПЛ и с 26 очками вышел в лидеры турнирной таблицы, а "Урал", потерпевший второе поражение кряду, расположился на девятой строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре чемпионата России подопечные Сергея Семака в субботу, 19 октября, примут "Ростов", а команда Дмитрия Парфенова в тот же день на выезде сыграет с "Тамбовом".