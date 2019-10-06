Новости Культура

Все видео этой рубрики
6 октября 201915:52

Умерла актриса Марина Куклина. Ей было 33

www.kino-teatr.ru

На Украине умерла актриса театра и кино Марина Май-Куклина, сыгравшая почти 50 ролей в кино и сериалах. Ей было всего 33 года.

О смерти Марины Куклиной рассказала в "Фейсбуке" украинская актриса Римма Зюбина. В своей записи она вспоминает открытые всему миру глаза Марины Куклиной, ее незабываемую улыбку и веселый смех. О причинах смерти актрисы не говорится.

Марина Куклина играла в театре на Липках и снималась в фильмах, была замужем за украинским режиссером Андреем Маем, у пары есть сын, напоминает РИА Новости. Среди прочего она сыграла в фильмах и телесериалах "Моя бабушка Фанни Каплан", "Возвращение Мухтара" и "Кривое зеркало души".

Сейчас

15:38

Эрдоган: окружение Трампа игнорирует его поручения

14:39

Более 20 городов: на Украине провели вече против "формулы Штайнмайера"

13:41

Бойня на австрийском горнолыжном курорте: убиты пять человек

13:41

История с Юмашевой и ФБР: реакция МИД РФ

12:55

В Канзас-Сити мужчина зашел в бар и расстрелял посетителей

12:18

Зеленский заявил, что давления со стороны Трампа не было

11:14

Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом возросло в два раза

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: противники Трампа и России не смотрят даже на шаг вперед

Путин: противники Трампа и России не смотрят даже на шаг вперед

3 часа назад
История с Юмашевой и ФБР: реакция МИД РФ

История с Юмашевой и ФБР: реакция МИД РФ

2 часа назад
Более 20 городов: на Украине провели вече против "формулы Штайнмайера"

Более 20 городов: на Украине провели вече против "формулы Штайнмайера"

1 час назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 7 октября

12:15

Объявление Нобелевских лауреатов по физиологии и медицине
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Расчлененное тело девушки выбросили из окна. Голову нашли дети

Расчлененное тело девушки выбросили из окна. Голову нашли дети

11 минут назад
Умерла актриса Марина Куклина. Ей было 33

Умерла актриса Марина Куклина. Ей было 33

43 минуты назад
"Терпеливо доводит позицию": Песков прокомментировал ответ Путина грузинской журналистке

"Терпеливо доводит позицию": Песков прокомментировал ответ Путина грузинской журналистке

2 часа назад
Появилось видео с места аварии туристического автобуса в Нижегородской области

Появилось видео с места аварии туристического автобуса в Нижегородской области

4 часа назад
Соглашение с Грецией: Штаты смогут расширить базу на Крите

Соглашение с Грецией: Штаты смогут расширить базу на Крите

2 часа назад
Бойня на австрийском горнолыжном курорте: убиты пять человек

Бойня на австрийском горнолыжном курорте: убиты пять человек

2 часа назад
Вильфанд напомнил о метеорологическом правиле и успокоил насчет "переобувки"

Вильфанд напомнил о метеорологическом правиле и успокоил насчет "переобувки"

3 часа назад
Ваня Фокин начал ходить

Ваня Фокин начал ходить

2 часа назад
Россия поставила ЦАР автоматы Калашникова и винтовки Мосина

Россия поставила ЦАР автоматы Калашникова и винтовки Мосина

55 минут назад
Ученые назвали страны, где лучше оказаться при апокалипсисе

Ученые назвали страны, где лучше оказаться при апокалипсисе

1 час назад
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

03.10.2019 11:10
Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

30.09.2019 08:09
Эрдоган: окружение Трампа игнорирует его поручения

Эрдоган: окружение Трампа игнорирует его поручения

34 минуты назад
Водитель-торопыга протаранил жилой дом в Туле. Видео

Водитель-торопыга протаранил жилой дом в Туле. Видео

37 минут назад
Гол Алексея Миранчука принес победу "Локомотиву" в матче "Арсеналом"

Гол Алексея Миранчука принес победу "Локомотиву" в матче "Арсеналом"

40 минут назад
Башкирские школьницы устроили драку в классе на глазах у учителя. Видео

Башкирские школьницы устроили драку в классе на глазах у учителя. Видео

1 час назад
Четыре человека пострадали при взрыве на Октоберфесте в Калифорнии. Видео

Четыре человека пострадали при взрыве на Октоберфесте в Калифорнии. Видео

1 час назад
Кравец щипает себя из-за Зеленского

Кравец щипает себя из-за Зеленского

2 часа назад
Погибший и шесть пострадавших: ночное ДТП в Забайкалье попало на видео

Погибший и шесть пострадавших: ночное ДТП в Забайкалье попало на видео

2 часа назад
Ушаков сообщил о планах по встрече нормандской четверки и Путина с Трампом

Ушаков сообщил о планах по встрече нормандской четверки и Путина с Трампом

2 часа назад
Глава BP считает, что отношения Москвы и Лондона потеплели

Глава BP считает, что отношения Москвы и Лондона потеплели

2 часа назад
Арест или увольнение: просто так Джонсон не уйдет

Арест или увольнение: просто так Джонсон не уйдет

3 часа назад
"Зенит" вышел в лидеры чемпионата России, обыграв на выезде "Урал"

"Зенит" вышел в лидеры чемпионата России, обыграв на выезде "Урал"

3 часа назад
В Канзас-Сити мужчина зашел в бар и расстрелял посетителей

В Канзас-Сити мужчина зашел в бар и расстрелял посетителей

3 часа назад
Олень устроил погром в парикмахерской в Нью-Йорке. Видео

Олень устроил погром в парикмахерской в Нью-Йорке. Видео

3 часа назад
Легкоатлеты Леонтьева и Тухтаева дисквалифицированы за допинг

Легкоатлеты Леонтьева и Тухтаева дисквалифицированы за допинг

3 часа назад
Так ли в России популярен полный привод на кроссоверах?

Так ли в России популярен полный привод на кроссоверах?

3 часа назад
Забор спас даму с собаками от встречи с неуправляемым такси в Подмосковье. Видео

Забор спас даму с собаками от встречи с неуправляемым такси в Подмосковье. Видео

3 часа назад
Зеленский заявил, что давления со стороны Трампа не было

Зеленский заявил, что давления со стороны Трампа не было

3 часа назад
Испанец Марк Маркес стал шестикратным чемпионом MotoGP

Испанец Марк Маркес стал шестикратным чемпионом MotoGP

4 часа назад
Стало известно, откуда берутся "голоса" при шизофрении

Стало известно, откуда берутся "голоса" при шизофрении

4 часа назад
Зеехофер прогнозирует ситуацию с мигрантами хуже, чем в 2015-м

Зеехофер прогнозирует ситуацию с мигрантами хуже, чем в 2015-м

4 часа назад
Джокович завоевал 76-й трофей в карьере, выиграв турнир в Токио

Джокович завоевал 76-й трофей в карьере, выиграв турнир в Токио

4 часа назад
Названы страны, в которых можно пережить апокалипсис

Названы страны, в которых можно пережить апокалипсис

4 часа назад
Как защититься от гриппа: советы Роспотребнадзора

Как защититься от гриппа: советы Роспотребнадзора

4 часа назад
Утвержден календарь Формулы-1 на сезон-2020, Гран-при России вновь пройдет в сентябре

Утвержден календарь Формулы-1 на сезон-2020, Гран-при России вновь пройдет в сентябре

5 часов назад
Испанский дипломат: Россия спасает мир от деструктивной политики США

Испанский дипломат: Россия спасает мир от деструктивной политики США

5 часов назад
Большинство россиян ощутили серьезный рост цен на коммунальные услуги

Большинство россиян ощутили серьезный рост цен на коммунальные услуги

5 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 5 октября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 5 октября 2019 года

5 часов назад
Евгений Малкин получил травму, споткнувшись об одноклубника. Видео

Евгений Малкин получил травму, споткнувшись об одноклубника. Видео

5 часов назад
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг

Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг

7 часов назад
Шотландцы добиваются независимости от Великобритании

Шотландцы добиваются независимости от Великобритании

14 часов назад
"Аэрофлот" проводит фотоконкурс "Россия удивляет"

"Аэрофлот" проводит фотоконкурс "Россия удивляет"

04.10.2019 11:30
Телеканал "Наука" покажет оглашение лауреатов Нобелевской премии-2019 в прямом эфире

Телеканал "Наука" покажет оглашение лауреатов Нобелевской премии-2019 в прямом эфире

03.10.2019 17:45
200 человек на одной сцене: Дом музыки представит проект Concerto grandioso

200 человек на одной сцене: Дом музыки представит проект Concerto grandioso

02.10.2019 12:42

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку