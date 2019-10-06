Эрдоган: окружение Трампа игнорирует его поручения

Окружение президента США Дональда Трампа не выполняет его поручений, утверждает турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он заявил в воскресенье, что лично показывал предшественнику Трампа Бараку Обаме районы в Сирии, в которых можно создать зону безопасности. Затем к тому же выводу пришел Трамп. После этого он поручил вывести американские войска с сирийских территорий, расположенных к востоку от Евфрата, однако его окружение поручение фактически проигнорировало, констатировал Эрдоган.

Президент Турции, кроме того, вновь обвинил США в поставках вооружений курдским формированиям в Сирии. "Кому американцы поставили 30 тысяч грузовиков с оружием в Сирии? Зачем эти поставки продолжаются? Турция имеет право получить ответы на эти вопросы", — добавил Эрдоган, слова которого цитирует ТАСС.

Турецкий лидер заявил 1 октября заявил, что Анкара намерена действовать самостоятельно, чтобы создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии. Турция хочет очистить северные районы этой страны от экстремистов и бойцов-курдов.

Изначально турецкая сторона согласовала план по созданию там зоны безопасности с США, однако затем реализация плана забуксовала. 5 октября Эрдоган заявил, что подготовка к военной операции завершена, и решение о начале будет принято в ближайшие дни.