Расчлененное тело девушки выбросили из окна. Голову нашли дети

В Центральном районе Читы найдено расчлененное тело 19-летней девушки. Части ее тела нашли на козырьке подъезда одного из многоквартирных домов на улице Богомягкова.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Личность погибшей установлена, полицейские доставили к следователям мужчину 1981 года рождения, арендовавшего квартиру в этом же доме.

Следователи осматривают место происшествия и допрашивают жителей дома, сообщили в ведомстве. Устанавливаются возможные очевидцы преступления.

По сообщению ИА "Чита.Ру", задержанный полицией мужчина — предполагаемый убийца девушки. По имеющейся информации, в ночь после убийства он расчленил тело своей жертвы и выкинул с 12-го этажа 15-этажного дома на улице Богомягкова. По словам источника в экстренных службах региона, убитая девушка работала в стрипклубе.

Мужчину задержали в съемной квартире, выпилив в ней дверь. Тело девушки обнаружили на козырьке дома в жилом комплексе "Читинка" по улице Богомягкова, а отделенную голову утром нашли игравшие дети.

Накануне в подмосковном Домодедове было найдено тело 17-летней студентки с множественными колото-резаными ранениями и следами удушения. Несколькими днями ранее в заброшенном здании в подмосковной Балашихе нашли тело убитой девятиклассницы. В ее убийстве сознался одноклассник.