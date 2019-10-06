Сенсационный репортаж из ЦАР: от чего бегут пигмеи

В "Вестях недели" — вторая часть репортажа нашего спецкора Александра Рогаткина из Центральноафриканской Республики, вероятно, самого опасного месту на планете, где корова ценится дороже, чем человеческая жизнь, где по улицам разгуливают вооруженные до зубов люди, а европейцу без охраны вообще лучше не высовываться из гостиницы.

На столичный аэродром Центральноафриканской Республики приземляется очередной российский "Ил". Транспортные самолеты встречают с оркестром, правительственной делегацией и под контролем ооновских инспекторов. Поставки стрелкового оружия идут с разрешения Совбеза ООН. Со страны частично сняли санкции, введенные из-за гражданской войны.

"Сейчас мы получили 14 самолетов. Это вторая партия оборудования. Мы благодарны за сотрудничество. Чтобы встать на ноги, стране, которая в кризисе, необходимо участие многих друзей", — считает министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

После переворота 2013 года в стране были разграблены и уничтожены все арсеналы.

"Практически все структуры — военные и безопасности — были разрушены в ходе этого кризиса. И властям пришлось с нуля восстанавливать их. И в этом процессе восстановления Россия сыграла важнейшую, первейшую роль", — подчеркнул Виктор Токмаков, первый секретарь посольства РФ в ЦАР.

В ящиках — ручные пулеметы, автоматы Калашникова и даже знаменитые трехлинейки. Министр внутренних дел ЦАР Анри Ванзе Лингуассара радостно демонстрирует пистолет Макарова. "Считаю вклад России главным в установлении мира. После того как подписали договор, в Банги меньше убийств и грабежей", — отметил он.

Оружия не было только у армии и правительства. Группировкам оно шло потоком, да и сейчас идет.

Река Убанги разделяет два государства. С одной стороны — Центральноафриканская Республика, с другой — Демократическая Республика Конго. Граница почти никак не охраняется, и любой на пироге может стать контрабандистом. Так и происходят поставки нелегального оружия и наркотиков.

Неожиданно пироги, сновавшие от берега к берегу, исчезают. Через некоторое время на реке появляется катер пограничной охраны с французскими инструкторами на борту. Как только катер скрывается из виду, движение на реке возобновляется. Над рекой — столичная резиденция императора Бокассы. Ее отдали для размещения российских инструкторов и специалистов, которые выступили посредниками в мирных переговорах с повстанцами.

"Только благодаря России состоялась хартумская встреча. Сколько ни пытались сделать это Афросоюз, Евросоюз, у них это не получалось. Только мы смогли привести к миру", — подчеркнул Валерий Захаров, советник по нацбезопасности президента ЦАР.

Резиденцию с российскими специалистами охраняют "голубые каски". Сейчас она не в лучшем виде. То, что здесь и было от императора, разграбили повстанцы. Опустевшая спальня с альковом, но без кровати, столовая с копьями и барабаном на стене. Что-то еще раньше перевезли в музей.

Полковник Бокасса — единственный, кто жил в Центральноафриканской республике по-царски. В 70-е годы прошлого века он объявил себя императором и возложил на себя брильянтовую корону стоимостью в 5 миллионов долларов. Коронация обошлась в четверть годового бюджета. Были заказаны золотой трон в виде орла, арабские скакуны и Rolls-Royce.

Французский президент Жискар д'Эстен, называл Бокассу своим другом и любил ездить к нему на охоту. Но слухи о его людоедстве и расправах с оппозицией вынудили французов совершить переворот. Бокасса скрывался, его заочно приговорили к смертной казни. Тогда он добровольно вернулся и предстал перед судом. Случаи каннибализма доказать не смогли, хотя в холодильнике и нашли человеческое мясо. Смертную казнь заменили на пожизненное заключение, а незадолго до смерти бывшего императора и вовсе освободили по общей амнистии.

"Бокасса много сделал, и люди это подтвердят: он построил дороги, университет и правительственные здания. Поэтому они помнят о нем", — сказал Опель Кутон, директор Национального музея ЦАР.

На кухне в резиденции Бокассы остался знаменитый холодильник императора-каннибала, в котором он хранил своих оппонентов и провинившихся министров. Теперь здесь держат банки с российской тушенкой. С балкона открывается прекрасный вид на столицу и на отель "Убанги", на верхнем этаже которого разместилась резидентура ЦРУ.

"Там имеется маленькое подразделение, которое сюда приехало. Там частично они сидят, но основные машины ездят по городу: пеленгаторы, которые полностью пеленгуют весь эфир, — это их задача основная. А этот отель принадлежит семье Бокассы", — рассказал Валерий Захаров.

Как только русские появились в ЦАР и повесили плакаты по всей столице, разъясняющие цель своей миссии, французы тут же ответили контрпропагандой и залепили остальные билборды улыбчивыми солдатами в натовской форме, готовыми в любой момент подставить африканцам свое надежное плечо.

Американцы тоже были вынуждены прислать своих агентов, которые даже не скрывали свои задачи. Они признались: нас здесь давно не было, но с вашим присутствием нам пришлось приехать. Не обращайте на нас внимания, сказали они. Да, конечно. Будем обращать! – отметил Валерий Захаров. — Они стали активно оказывать помощь центральноафриканскому правительству. То есть получается Россия всех взбодрила на оказание еще большей помощи. Все стали соревноваться, кто больше поможет этой стране".

За полтора года российские инструкторы подготовили более трех тысяч бойцов Центральноафриканской Республики. Тренировки на базе в Беренго идут каждый день.

Вместе с полицейским патрулем выезжаем в рейд по окрестным деревням вокруг Боали -их еще совсем недавно терроризировали военизированные группировки. Величественный водопад Боали когда-то привлекал сюда туристов со всего мира, но сейчас его первозданная красота лишь подчеркивает убожество и нищету разоренных войной деревень. В разграбленной гостинице над водопадом гуляют ветер и тропические ящерицы.

Центральноафриканская Республика обладает и полезными ископаемыми и уникальной природой, но после череды государственных переворотов и гражданских войн страна опустилась на самое последнее место в мире и по уровню жизни, и по безопасности.

На груди бригадира полиции Кабу Жюльена — знак "русской команды". Младший лейтенант тоже проходил подготовку на тренировочной базе в Беренго. "Мы все себя спрашиваем: почему у нас такая красивая страна и почему здесь постоянно идет война? Потому что слишком много злости, ненависти. Люди хотят власти, хотят командовать, и это создает много проблем. Русские пришли — ситуация немного поменялась. В провинциях все не так хорошо, но в Банги изменения действительно есть", — сказал Кабу.

Вместе с Жульеном и его сослуживцами мы колесим по разбитым дорогам Африки. Нищета тут эталонная. Если в деревне есть колонка с водой, то это — богатая община. Повседневная пища незамысловатая — измельченные в муку клубни маниоки. Из нее пекут лепешки. Гусеницы в период окукливания — уже деликатес. Мясо обезьяны и вовсе по праздникам. Мухи, летящие на запах сложенных штабелями мартышек, дополняют непередаваемую атмосферу африканского рынка.

В одну и деревень переселились несколько семей пигмеев, бежавших от войны. Их вождь вспоминает времена, когда к ним приезжали автобусы с белыми туристами, те щедро платили, если племя устраивало пляски у костра. Он даже показывает, как это было, намекая на небольшое вознаграждение.

Российские специалисты помогли открыть в стране радиостанцию, на которой звучит российская музыка и идут уроки русского языка. Ведущая Турубе Лариса Гладис — дочь дипломата. Училась в Москве.

"Очень многие хотят, чтобы открыли школу тут, чтобы преподавали русский язык. Но мы им говорим пока, что нет такой возможности. Поэтому слушайте пока наше радио", — говорит Гладис.

В школах пока проходят только уроки дружбы. Дети должны хотя бы иметь представление о стране, которая помогает им выжить. Ведь здесь даже кинотеатров не было. Наши по старинке организовали кинозал под открытым небом и крутят российские фильмы с французским переводом. Самый любимый — про хоккеиста Валерия Харламова.

Вечерами в одном из ресторанчиков за бокалом вина собирается немногочисленная русская диаспора, чтобы обсудить последние новости и просто поговорить по-русски, вспоминая, кто больше пережил переворотов.

Олег Селло перебрался с женой в Центральную Африку 23 года назад из Крыма — к родственникам отчима, который усыновил и вырастил его. Работают супруги в Банги врачами. Говорят, что настроение у людей в последнее время изменилось.

"У людей появилась уверенность, что закончится эта бесконечная веретеница переворотов в связи с присутствием более стабильной армии", — рассказал Олег.

Ресторан принадлежит племяннику Олега, а директором работает еще одна наша соотечественница — Людмила — она здесь уже 40 лет и знает толк в экзотической кухне. Здесь приготовят все что угодно — от удава до дикобраза, но коронное блюдо от шеф-повара — это крокодил.

Крокодил с крепко-накрепко перевязанной пастью безропотно ожидал своей участи и грустно смотрел на повара. 25 килограммов живого веса обошлись нам в 150 долларов, и на следующий день мы отвезли крокодила к реке — хоть кого-то получится здесь спасти.

Сколько утечет воды, прежде чем настоящий мир окончательно и бесповоротно наступит в Центральной Африке, не знает даже величественный водопад Боали, в сторону которого, не торопясь, и поплыл наш несостоявшийся ужин.