От 21 до 37 букв: рейтинг самых трудных русских слов

Турецкое издание Medya Gunlugu предложило своим читателям рейтинг самых трудных для произношения слов русского языка. В него вошли восемь слов, в самом длинном — 37 букв, в самом коротком — 21 буква.

Первое место в рейтинге занимает слово "рентгеноэлектрокардиографический" (32 буквы). Видимо, оно действительно выглядит "устрашающе" для иностранцев, хотя русскому человеку произнести его будет несложно. Самое длинное слово — сельскохозяйственно-машиностроительный (37 букв).

Кроме того, в список попали такие слова, как "частнопредпринимательский" (25 букв), "человеконенавистничество" (24 буквы) и "высокопревосходительство" (24 буквы).

На последней строчке расположилось слово "достопримечательность" — в нем 21 буква, в том числе два мягких знака. Отмечается, что этим словом чаще других пользуются туристы, посещающие разные города и страны.

Журналисты Medya Gunlugu составили свой рейтинг для тех, кто полагает, что "освоил" русский язык, "который принадлежит к совершенно другой языковой семье и отличается совершенно иной артикуляцией", приводит выдержки из статьи издания РИА Новости.