Защитник "Зенита" Смольников выбыл на три недели из-за перелома ребра

Защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Игорь Смольников прошел медицинское обследование после травмы, которую он получил в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой" (3:1).

Врачи выявили у 31-летнего игрока обороны перелом хрящевой части восьмого ребра. Как сообщает пресс-служба "Зенита", восстановление займет до трех недель. В ближайшее время Смольников начнет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром медицинского штаба команды.

Напомним, "Зенит" с четырьмя очками делит первое место с "Лионом" в группе G. В третьем туре Лиги чемпионов петербуржцы 23 октября на выезде сыграют с немецким "РБ Лейпцигом".