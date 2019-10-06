Live

Новости Политика

Все видео этой рубрики
6 октября 201921:48 Анастасия Попова

Непримиримый либерализм: в Нидерландах переименовывают все подряд

Непримиримый либерализм: в Нидерландах переименовывают все подряд

Если говорить о культурных процессах в Европе, то воистину там есть захватывающие сюжеты. Непримиримый либерализм — казалось бы, оксюморон, но есть такое культурное явление сейчас на Западе.

Их было больше трех тысяч мастеров, на Золотой век пришелся расцвет голландской художественной школы: Рембрандт, Франс Хальс, Ян Вермеер или Питер Клас. Их игра со светом и тенью, реализм, буря эмоций, скрытые смыслы в картинах повседневной жизни не спутаешь ни с чем.

"Это был период, когда случилось множество исключительных вещей не только в искусстве, но и в архитектуре, науке, была свобода слова, люди со всего мира приезжали в Голландию, поскольку могли самовыражаться. XVII век заслуживает особенного названия", — считает Ад Гирдинк, директор музея Западной Фрисландии.

Исключительный период для небольшой страны, которая стала центром мира. Расцвет Нидерландов привлек Петра Первого, он открыл Голландию и "прорубил" окно в Европу. Кстати, именно окна, являются отличительной чертой картин того времени. Но Золотой век связан не только с культурой, но еще с походами и завоевания. Именно это и не понравилось амстердамскому музею. Название экспозиции решили поменять, а вот цвет стен оставили прежним.

Было "Голландцы Золотого века", стало "Групповые портреты XVII века" . В музее уверяют: они лишь дополнили нюансы прошлого.

"Был один процент очень богатых людей, которые сколотили состояние на торговле, развивалось искусство, но было много нищеты, много войн, рабство, и потомки тех рабов не очень гордятся той эпохой. Понятию "Золотой век" уже больше нет места", — считает представитель музея.

В главном музее страны — Рейксмюсеум — пошли еще дальше. "Негритянская девушка" кисти Симона Мариса теперь называется "Девушка с веером". Не политкорректными помимо слова "негр" признаны понятия "карлик" или "индеец", а потому 132 картины голландских художников теперь переименованы на новый лад.

"Особенно в Амстердаме очень много левых, либералов внутри и вне политики, которые считают, что мы должны стыдиться нашей собственной индивидуальности. Они только верят в мультикультурализм, исламизацию, стыдятся нашего прошлого, считают, что им не нужно гордиться, хотят избавиться от нашей идентичности в пользу политкорректности", — отметил Герт Вилдерс, лидер партии "Свобода".

96% читателей самой крупной газеты – "Телеграф" — назвали это чушью, премьер министр страны Марк Рютте — нонсенсом, но изменения коснулись и Королевской галереи, что стоит прямо у здания голландского парламента.

Большую гипсовую статую Иогана Морица Нассау-Зигенского руководство музей из фойе решило убрать. Уверяют, что дело вовсе не в колониальном прошлым бывшего владельца здания, — просто экспозицию решили немного поменять. Обещали посвятить ему отдельный зал, но пока о фельдмаршале соединенных провинций напоминают лишь невнятного цвета крошечная статуя и большая разъяснительная табличка на английском языке с сожалением, что у него на плантациях использовали рабов.

Ян Питерсзоон Кун — генерал-губернатор голландской Ост-Индии — значительно расширил колониальные владения в районе Индонезийского архипелага и сколотил состояние на торговле мускатным орехом с острова Банда, население которого приказал почти полностью вырезать за предательство. В ответ на требования снести его статую музей устроил театрализованный суд, в итоге две трети посетителей музея высказались за сохранение памятника.

"Он стал национальным героем в XIX веке, и мы показываем это в этой части экспозиции, но позже его начинают критиковать. Это отражено здесь. И тут же — высказывания экспертов на тему, то есть мы показываем разные аспекты той эпохи, когда он жил", — пояснил Ад Гирдинк.

Да и как можно выкорчевать имя Куна из истории, когда в его честь до сих пор называют детей, кафе, улицы, товары. Когда памятник случайно снес грузовик, люди стали фотографироваться на постаменте, обогатив язык новым словом – "куниться" — производное от его фамилии. Но противники добились переименования одной из школ, родители — потомки эмигрантов — за.

Пытались переименовать главный автомобильный тоннель Амстердама, который назван в честь Куна, — пока тщетно. А теперь занялись и самим названием страны, если раньше ее позиционировали как Голландию, то теперь — исключительно Нидерланды.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

20:56

Московский водитель сбил людей на пешеходном переходе

19:43

Христов выступил с заявлением от имени семьи Заворотнюк

18:57

ФБР отказалось говорить о задержании Инги Юмашевой

18:48

Задержан предполагаемый убийца 17-летней студентки

17:32

Российские журналисты попали под обстрел у Коминтернова

17:24

Ушел из жизни вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

16:54

Игорь Смольников сломал ребро

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент подчеркнул, что "фокуса" с зарплатами быть не должно

Президент подчеркнул, что "фокуса" с зарплатами быть не должно

1 час назад
Медведев и коллеги Бушмина выразили свои соболезнования

Медведев и коллеги Бушмина выразили свои соболезнования

2 часа назад
Допрос в аэропорту Нью-Йорка не смешал планов Юмашевой

Допрос в аэропорту Нью-Йорка не смешал планов Юмашевой

1 час назад

Трансляции

22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 7 октября

12:15

Объявление Нобелевских лауреатов по физиологии и медицине
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Сбербанк поймал "крота" и дал советы по безопасности

Сбербанк поймал "крота" и дал советы по безопасности

1 час назад
Украинские националисты грозят новым госпереворотом

Украинские националисты грозят новым госпереворотом

1 час назад
Ситуация с Трампом: впору запасаться попкорном

Ситуация с Трампом: впору запасаться попкорном

3 часа назад
Директор онкоцентра Блохина рассказал о "сценаристах и режиссерах" конфликта

Директор онкоцентра Блохина рассказал о "сценаристах и режиссерах" конфликта

1 час назад
Путин ответил на вопросы о Зеленском, Макроне и Тунберг

Путин ответил на вопросы о Зеленском, Макроне и Тунберг

3 часа назад
Медведев: наши кубинские друзья рассчитываются по долгам

Медведев: наши кубинские друзья рассчитываются по долгам

2 часа назад
"Вымпелком" расследует утечку данных о своих клиентах

"Вымпелком" расследует утечку данных о своих клиентах

26 минут назад
Мужчина, 34 года: задержан предполагаемый убийца 17-летней студентки

Мужчина, 34 года: задержан предполагаемый убийца 17-летней студентки

3 часа назад
Обезьяны в британском парламенте: символизм в работе Бэнкси

Обезьяны в британском парламенте: символизм в работе Бэнкси

27 минут назад
США проигрывают Ирану на несколько часов

США проигрывают Ирану на несколько часов

55 минут назад
Участнику Суперсерии СССР — Канада Борису Михайлову исполнилось 75

Участнику Суперсерии СССР — Канада Борису Михайлову исполнилось 75

1 час назад
Киселёв: Ширак — это философия

Киселёв: Ширак — это философия

16 минут назад
Самый титулованный футболист мира подвергся атаке пчел во время матча

Самый титулованный футболист мира подвергся атаке пчел во время матча

21 минута назад
Непримиримый либерализм: в Нидерландах переименовывают все подряд

Непримиримый либерализм: в Нидерландах переименовывают все подряд

42 минуты назад
Беспорядки в Ираке: число погибших превысило 100 человек

Беспорядки в Ираке: число погибших превысило 100 человек

50 минут назад
"Краснодар" нанес "Спартаку" пятое поражение подряд в РПЛ

"Краснодар" нанес "Спартаку" пятое поражение подряд в РПЛ

1 час назад
Трамп пожаловался на Байденов, а Энгел – на Помпео

Трамп пожаловался на Байденов, а Энгел – на Помпео

1 час назад
КХЛ. "Ак Барс" продлил победную серию, обыграв минское "Динамо"

КХЛ. "Ак Барс" продлил победную серию, обыграв минское "Динамо"

2 часа назад
Сенсационный репортаж из ЦАР: от чего бегут пигмеи

Сенсационный репортаж из ЦАР: от чего бегут пигмеи

2 часа назад
Пришел — получи 100 гривен: акции против "формулы Штайнмайера"

Пришел — получи 100 гривен: акции против "формулы Штайнмайера"

2 часа назад
Христов выступил с заявлением от имени семьи Заворотнюк

Христов выступил с заявлением от имени семьи Заворотнюк

2 часа назад
Украинские военные извинились, что "не сдохли"

Украинские военные извинились, что "не сдохли"

2 часа назад
Дубль Байрамяна помог "Ростову" обыграть ЦСКА в 12-м туре РПЛ

Дубль Байрамяна помог "Ростову" обыграть ЦСКА в 12-м туре РПЛ

3 часа назад
Перед днем рождения Путин съездил в тайгу

Перед днем рождения Путин съездил в тайгу

4 часа назад
Посольству США пришлось извиняться за лайк в "Твиттере"

Посольству США пришлось извиняться за лайк в "Твиттере"

4 часа назад
Пьяный гендиректор "Черноморца" сбил девочку на пешеходном переходе

Пьяный гендиректор "Черноморца" сбил девочку на пешеходном переходе

4 часа назад
Российские журналисты попали под обстрел у Коминтернова

Российские журналисты попали под обстрел у Коминтернова

4 часа назад
Путин встретился с людьми, которые знают, что счастье - есть

Путин встретился с людьми, которые знают, что счастье - есть

4 часа назад
160
Путин потребовал не допускать "фокусов" с доплатами врачам

Путин потребовал не допускать "фокусов" с доплатами врачам

4 часа назад
80
Александр Соболев вызван в сборную России вместо Федора Смолова

Александр Соболев вызван в сборную России вместо Федора Смолова

4 часа назад
В скандале с Трампом и Зеленским отметился еще один осведомитель

В скандале с Трампом и Зеленским отметился еще один осведомитель

5 часов назад
Защитник "Зенита" Смольников выбыл на три недели из-за перелома ребра

Защитник "Зенита" Смольников выбыл на три недели из-за перелома ребра

5 часов назад
Появилось видео фатального инцидента на украинском предприятии

Появилось видео фатального инцидента на украинском предприятии

5 часов назад
Пхеньян поставил Вашингтону условия возобновления переговоров

Пхеньян поставил Вашингтону условия возобновления переговоров

5 часов назад
Расчлененное тело девушки выбросили из окна. Голову нашли дети

Расчлененное тело девушки выбросили из окна. Голову нашли дети

6 часов назад
Эрдоган: окружение Трампа игнорирует его поручения

Эрдоган: окружение Трампа игнорирует его поручения

6 часов назад
Водитель-торопыга протаранил жилой дом в Туле. Видео

Водитель-торопыга протаранил жилой дом в Туле. Видео

6 часов назад
Гол Алексея Миранчука принес победу "Локомотиву" в матче с "Арсеналом"

Гол Алексея Миранчука принес победу "Локомотиву" в матче с "Арсеналом"

6 часов назад
Умерла актриса Марина Куклина. Ей было 33

Умерла актриса Марина Куклина. Ей было 33

6 часов назад
Россия поставила ЦАР автоматы Калашникова и винтовки Мосина

Россия поставила ЦАР автоматы Калашникова и винтовки Мосина

6 часов назад
Ученые назвали страны, где лучше оказаться при апокалипсисе

Ученые назвали страны, где лучше оказаться при апокалипсисе

7 часов назад
Башкирские школьницы устроили драку в классе на глазах у учителя. Видео

Башкирские школьницы устроили драку в классе на глазах у учителя. Видео

7 часов назад
Четыре человека пострадали при взрыве на Октоберфесте в Калифорнии. Видео

Четыре человека пострадали при взрыве на Октоберфесте в Калифорнии. Видео

7 часов назад
Ваня Фокин начал ходить

Ваня Фокин начал ходить

8 часов назад
"Терпеливо доводит позицию": Песков прокомментировал ответ Путина грузинской журналистке

"Терпеливо доводит позицию": Песков прокомментировал ответ Путина грузинской журналистке

8 часов назад
Ушаков сообщил о планах по встрече нормандской четверки и Путина с Трампом

Ушаков сообщил о планах по встрече нормандской четверки и Путина с Трампом

8 часов назад
Глава BP считает, что отношения Москвы и Лондона потеплели

Глава BP считает, что отношения Москвы и Лондона потеплели

8 часов назад
Путин: противники Трампа и России не смотрят даже на шаг вперед

Путин: противники Трампа и России не смотрят даже на шаг вперед

8 часов назад
Так ли в России популярен полный привод на кроссоверах?

Так ли в России популярен полный привод на кроссоверах?

9 часов назад
Стало известно, откуда берутся "голоса" при шизофрении

Стало известно, откуда берутся "голоса" при шизофрении

10 часов назад
Большинство россиян ощутили серьезный рост цен на коммунальные услуги

Большинство россиян ощутили серьезный рост цен на коммунальные услуги

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку