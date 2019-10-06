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6 октября 201918:00

Пьяный гендиректор "Черноморца" сбил девочку на пешеходном переходе

Блокнот Новороссийск

Генеральный директор новороссийского футбольного клуба "Черноморец" Виталий Бут, находясь в нетрезвом состоянии за рулем внедорожника, сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнюю девочку.

После этого Бут, являющийся депутатом новороссийской думы, скрылся с места происшествия. Как сообщает РЕН ТВ, народный избранник все же был задержан. Против него возбудили дело по двум статьям – управление транспортным средством в нетрезвом виде и оставление места ДТП.

По данным сайта города Новороссийск, удар оказался не сильным, девочка отделалась ушибами и легким испугом.

Напомним, Бут – бывший футболист, ранее защищал цвета московских "Динамо" и "Локомотива", тульского "Арсенала", а также "Черноморца". В 1991 году в составе молодежной сборной СССР стал бронзовым призером чемпионата мира. Завершил карьеру в 1998 году, В 2016-м возглавил Совет директоров "Черноморца".

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