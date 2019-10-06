Перед днем рождения Путин съездил в тайгу

Российский президент Владимир Путин на днях побывал в тайге в Сибири, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, глава государства наслаждался природой и осенней тайгой.

Фотографии и видеоматериалы из этой поездки президента станут доступны сегодня в полночь, рассказал Песков РИА Новости. Свой день рождения — 7 октября — Путин, по словам пресс-секретаря, намерен провести на природе в кругу родных и близких.

Ранее Песков рассказал, что у Владимира Путина не бывает полноценных выходных, а свободное время он проводит, занимаясь спортом и встречаясь с родными и близкими. По словам Пескова, даже в выходные дни президенту поступают доклады из министерств и ведомств, появляются вопросы, требующие решения президента, документооборот не прекращается, ведь многие документы не вступят в силу без подписи главы государства.

Справляться с нагрузками президенту помогают ежедневные занятия спортом: на это он, по словам пресс-секретаря, тратит каждый день около полутора часов. Когда есть возможность, президент плавает, проплывая "свой ежедневный километр", занимается в тренажерном зале и играет в хоккей.