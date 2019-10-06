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6 октября 201921:35 Сергей Зенин

США проигрывают Ирану на несколько часов

США проигрывают Ирану на несколько часов

2 октября в Тегеране была задержана гражданка России, журналистка Юлия Юзик. О случившемся известно немного. Она прибыла в Иран 29 сентября, уже в аэропорту у нее изъяли паспорт, а позже арестовали прямо в отеле. Ситуация на контроле у российского внешнеполитического ведомства. В МИД на Смоленскую площадь для прояснения обстоятельств вокруг задержания россиянки был приглашен посол Ирана в Москве. За ситуацией внимательно следят и наши дипломаты в Тегеране.

Вообще ситуация неожиданная, ведь отношения с Ираном подобных поворотов не предполагают. Что же до самого Ирана, то эта страна, ее история и современная жизнь вызывают в России все больший интерес.

Герб над входом остался, но само здание посольства теперь называется по-другому — Музей шпионажа. Посольство США, как огромный сейф, набитый разведданными. А это так называемая стеклянная комната. Она действительно сделана из стекла, находится внутри экранированного помещения — для особо секретных переговоров сотрудников ЦРУ.

Когда толпа ворвалась в диппредставительство, повсюду были разбросаны папки с компроматом, которые не успели уничтожить. В одной из них сохранилась секретная информация на бахрейнского шейха Ису ибн Салману Аль Халифу. Судя по всему, документ должен был попасть на стол директора ЦРУ. Датирован сентябрем 1971 года. Здесь очень много информации, в том числе и личной.

Работавшие в этом здании, наверное, были уверены, что поступают правильно, несут некую демократию иранцам, не спросив, правда, какая им нужна. Но когда оказались в плену, позиции сильно пошатнулись.

"Я вырос во времена холодной войны. А это сформировало определенное восприятие мира. Я бы даже сказал, что неправильно сформировало. Но я надеюсь, что отношения станут лучше и мы снова сможем открыть там посольство", — сказал Джон Лимберт, бывший сотрудник посольства США в Иране.

Иран всегда готов к диалогу. Только на равных, а не по праву сильного. Тем более что никто эту силу не проверял. И, судя по всему, у иранцев ее немало. Многонациональной и многоконфессиональной может быть только сильная страна. Христианские храмы и мечети спокойно соседствуют в Тегеране. За русским кладбищем, где недавно были открыты мемориальные доски в память о погибших во Второй мировой советских летчиках, ухаживают коренные иранцы, мусульмане. Азербайджанцы и армяне, например, живут в Иране мирно десятки лет.

Феремерз Гермруди — этнический азербайджанец. Бизнесмен и музыкант. Иран называет Родиной. "Ты никогда в Иране не будешь чувствовать себя чужим. Когда что-то у человека повреждено, весь организм помогает выздороветь. И все быстро проходит. Так же и со страной. Общество должно быть единым", — считает он.

Массовый и государственный в Иране — персидский, но на улице звучат десятки языков. На одном из самых редких говорят зороастрийцы. Большинство из них поселилось в городе Йезд. Глинобитные дома, которым изначально тысячи лет. Удивительные изобретения наших предков, которыми до сих пор пользуются в быту. Труба на крыше — то, что сейчас называется внешним блоком, она, конечно, гораздо больше, чем у современного кондиционера, но зато никакого электричества. Древнейшая система кондиционирования работала так, что за счет циркуляции охлаждались не только помещения, но и внутренний двор. На улице сейчас примерно плюс 40, а здесь очень комфортно – плюс 25.

Зороастрийцы проживают компактно и очень закрыто. Но только потому, что никому не хотят навредить. Даже похороны они проводили всегда очень скрытно. Оставляли тела на вершинах башен.

Башни молчания засыпаны. Здесь покоятся тела десятков тысяч человек, но и кладбищ у зороастрийцев не существует, поэтому никто не знает, где они проводят обряды погребения.

Благие деяния и главное правило учения Заратустры: счастье тем, кто желает счастья другим. Возможно, в нас увидели родственные души. Иначе, не понять, почему среди ночи нам согласились открыть двери храма и впустить съемочную группу туда, где никто, кроме священнослужителей, не имеет права находиться.

Я думаю, что это первый случай в истории, когда зороастрийцы пустили журналистов не то что в свой храм, а в святая святых, непосредственно к тому месту, где горит огонь.

"Этот огонь горит здесь 180 лет. Он горит равномерно. И мы тоже должны следовать нормам. Люди ничем не отличаются от друг друга. Это просто география нас разделила", — отметил Кейсохро Мовандоди, хранитель священного огня.

Слова представителя древнейшей на свете религии, зародившейся, по мнению большинства историков, именно в Иране. Философия отношения к миру не только зороастрийцев, но и всего иранского общества. Из богатого опыта предков здесь вынесли главное: всегда следовать выбранным принципам. И ждать.

На Западе не должны забывать, что здесь, в Иране, люди живут не только по часам, но еще и по солнцу. И в то время как оно садится здесь, в Америке только начинается утро, а это значит, что, несмотря на самые высокие технологии, США проигрывает, как минимум, на несколько часов.

Текст: "Вести недели"

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