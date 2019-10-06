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6 октября 201918:20 Денис Алексеев

Инцидент с Ингой Юмашевой в США: прилетела на форум, а попала на допрос

Инцидент с Ингой Юмашевой в США: прилетела на форум, а попала на допрос

Соединенным Штатам стоит задуматься, к чему может привести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Так в российском МИДе отреагировали на задержание в Нью-Йорке российского депутата. Ингу Юмашеву на допросе продержали час без повода и объяснений, будто провоцируя Москву на ответные действия. Чего добивается Вашингтон?

В аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву задержали сразу по прилету. Словно готовились — незамедлительно отвели в комнату для допросов, забрали документы, вопросы задавали всё больше неуместные. И всё это — сотрудники ФБР. Спустя час разговора под протокол предложили и вовсе пообщаться в неформальной обстановке. В ресторане неподалеку.

"Действия Соединенных Штатов Америки — очередной пример нарушения взятых ими на себя международных обязательств. Депутат Государственной Думы Инга Юмашева получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу. Инга Юмашева координирует в ГД работу группы по связям в Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге", — заявил Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.

Для очередного диалога Юмашева в Нью-Йорк и прилетела. Сегодня там проходит ежегодный российско-американский форум "Диалог Форт Росс". Открытый разговор о проблемах в отношениях двух государств. Об их постепенной стабилизации, которая, как показывают реалии, нужна далеко не всем.

В том, что допрос с элементами вербовки был тщательно спланированной провокацией на фоне предстоящего форума-диалога, сомнений, кажется, почти не осталось. Инцидент политэксперты называют продолжением так называемой дипломатической войны, развязанной США еще в 2016-м. Тогда персонами нон-грата были признаны 35 российских дипломатов. Ответные меры последовали не сразу, но впоследствии оказались вынужденными. Численность дипмиссии США в России сократилась больше чем в два раза. На хлесткий ответ, вероятно, в США надеются и теперь.

"Настолько нагло ведут себя, что, очевидно, прекрасно понимают — никакого действия не будет, и эта провокация результатов не даст, тем не менее, пошли на это, естественно, будет реакция ответная, потому что это недопустимо — такое отношение к столь ответственным людям", — отметил заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа.

О неготовности или о нежелании американских властей перейти к нормализации диалога сегодня заявили и в российском МИДе. Первая реакция уже есть и со стороны посольства России в Соединенных Штатах — направлена нота протеста.

Инга Юмашева, к слову, стала одной из немногих участников "Диалога Форт Росс", которой удалось хотя бы прилететь в США на форум. Остальным желающим озвучить возможные пути оздоровления российско-американских отношений, как это теперь часто бывает, просто не дали визу.

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