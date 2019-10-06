Посольству США пришлось извиняться за лайк в "Твиттере"

Посольству США в Анкаре пришлось оправдываться и извиняться за лайк в Twitter.

Как сообщает телеканал "Россия 24", американской дипмиссии понравилось сообщение оппозиционного журналиста, который бежал из Турции после попытки государственного переворота в 2015 году. В своем твите он призывал к отставке лидера турецкой Партии национального движения Девлета Бахчели.

После этого официальная Анкара заявила протест американской стороне. В посольстве в ответ сообщили, что поставили лайк по ошибке. Свои извинения дипломаты также принесли в Twitter.

Тем не менее, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, заместитель посла США в воскресенье был вызван в МИД Турции для дачи объяснений по данному инциденту. Заместителя пригласили потому, что американский посол был в отъезде.

Партия национального движения, возглавляемая Бахчели, находится в политическом альянсе с возглавляемой президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом правящей Партией справедливости и развития.