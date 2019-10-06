Друг Заворотнюк прокомментировал новость о ее кончине

Распространяющиеся в некоторых СМИ сообщения о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг один из ее друзей. "Она жива", — сообщил он "КП" на условиях анонимности.

По его словам, людей из окружения Заворотнюк давно попросили вообще ничего не говорить прессе. При этом, напоминает издание, новостей о состоянии актрисы, борющейся с раком мозга, нет уже более недели.

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали у Анастасии Заворотнюк глиобластому. В сентябре ее близкий друг Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию и что результаты гистологии позволяют надеяться, что все еще обойдется. По его словам, озвучиваемая болезнь – диагноз не окончательный.

Позже сообщалось, что бывшая сотрудница частной клиники, в которой проходит лечение актриса, готова предоставить свежие фотографии известной пациентки за вознаграждение. По словам женщины, у нее имеются видео Заворотнюк в медицинском учреждении, а также семнадцать фотографий, сделанные в период с 15 по 25 сентября 2019 года.