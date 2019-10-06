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6 октября 201922:45

Идеи Ганди в современной Индии

Идеи Ганди в современной Индии

Автор: Дмитрий Киселёв

2 октября Индия отметила большой праздник — 150 лет со дня рождения Махатмы Ганди. День отца нации, духовного лидера, положившего начало национально-освободительному движению от британских колонизаторов. Черчилль презрительно называл Ганди "полуголым факиром", а тот смог увлечь своими проповедями сотни миллионов. Во всем мире имя Махатмы Ганди ассоциируется, прежде всего, с идеей ненасильственного сопротивления. Своих последователей Ганди призывал строить общество равных, Индию для всех, где нет насилия и можно достойно вести скромную жизнь, зарабатывая честным трудом.

В 1948-м Ганди был убит тремя пулями фанатика-террориста. За несколько дней до этого в Ганди бросили бомбу, но он все равно отказался от усиленной охраны и продолжал встречаться со своими многочисленными последователями и проповедовать. "Если мне суждено погибнуть от пули безумца, я сделаю это с улыбкой", – говорил Ганди.

Так и получилось. В первые секунды после выстрелов — а две пули прошли навылет, третья застряла в области сердца — Ганди успел жестом простить убийцу и тут же скончался.

Сам же Ганди навеки войдет в историю как вдохновитель и организатор так называемой "ненасильственной революции", что привела огромную и многонациональную страну — Индию — к независимости от англичан и без кровопролития. Как идеи Ганди проросли в современной Индии?

Автор: Дмитрий Мельников

Почти не осталось тех, кто имел возможность поговорить с Махатмой Ганди. Когда застрелили дедушку, Таре Ганди — внучке отца нации — было 14. "Я очень хорошо помню, когда он дотрагивался до чего-то, до стола, например, было чувство, что он трогает душу предмета. Он был приверженцем минимализма, сам делал себе одежду, пользовался лишь самым необходимым набором вещей", — вспоминает Тара.

После себя Махатма Ганди оставил только знаменитые очки, письменный набор, сандалии и прялку — символы простых человеческих потребностей — но в юности Мохандас Карамчанд из рода торговцев специями, Ганди готовил себя совсем к другой жизни.

Учеба на юриста в University College в Лондоне и восхищение метрополией. Единственное, чего не хватало индийскому студенту, — привычной еды, и он вступил в местное вегетарианское общество. Через 5 лет Ганди — уже адвокат в британской колонии в Южной Африке, где быстро понимает: европейский костюм и лондонский диплом не делают его равным в глазах англичан.

Именно этот эпизод в южноафриканском поезде, отраженный во одной из самых ярких биографий мирового кинематографа, и стал переломным для молодого индийского англофила. Юрист Ганди возглавляет кампанию за права индийских работников на плантациях в Африке.

"Я нахожусь на территории бывшей тюрьмы в Йоханнесбурге, где в 1906 году содержали Махатму Ганди. Правда, сюда, в Южную Африку, он приехал как Мохандас Карамчанд, а вот уехал уже Махатмой, что в переводе означает "великая душа". Рождение движения индийских народов против британцев началось именно здесь", — рассказал Балвант Такхур, генеральный консул Индии в ЮАР.

За 22 года в Африке Ганди становится знаменитостью не только среди индийцев — о нем пишут и в Англии. Ненасильственное сопротивление — бойкоты, забастовки — становятся главным оружием. Он издает газеты, ведет переписку с Толстым, вдохновленный взглядами писателя из далекой России.

Ганди возвращается на родину. Простые индийцы видят в нем спасителя, английская администрация — угрозу.

Амритсарская бойня в апреле 1919 года запускает по всей Индии "движение несотрудничества". Ганди призывает бойкотировать английские товары.

Политик Ганди хорошо понимает силу прессы. Эти кадры кинохроники появились лишь потому, что Ганди пригласил кинооператора, когда с десятком единомышленников в марте 1930-го отправился в свой знаменитый "соляной поход".

Через 23 дня Ганди в сопровождении уже тысяч последователей добрался до местечка под названием Данди на побережье. Под страхом тюрьмы британцы тогда запрещали местным жителям самостоятельно выпаривать соль. Махатма Ганди в нарушение этих запретов демонстративно начал добывать соль, удалось выпарить не более чайной ложки. Здесь же его и арестовали англичане. Этот "соляной поход" оказался переломным моментом, после которого Ганди стал общепризнанным лидером движения за независимость Индии.

Лондон в ярости, но вынужден договариваться. К моменту провозглашения независимости Ганди понимает: идеи о мирной жизни миллионов жителей бывшей британский Индии — утопия. Столкновения между индуистами, мусульманами, сикхами сопровождают раздел колонии на два государства — Индию и Пакистан.

"Он очень тяжело переживал разделение страны, поскольку с самого начала был против этого. В конце жизни он с грустью говорил, что иностранный враг может быть побежден методами ненасилия, но врага внутри самого себя такими методами победить нельзя", — сказала Тара Ганди.

Своего жилья у Махатмы Ганди в Дели не было. В особняке приютившего его бизнесмена в начале 1948 года он работал над проектом будущий Конституции новой Индии. 30 января на закате после целого дня встреч и обсуждений он, как всегда, вышел к вечерней молитве. По дорожке Ганди и шел в сопровождении племянницы. Толпа приветствовала своего отца. Один из поклоняющихся выхватил пистолет и трижды выстрелил в Махатму Ганди. "О! Рама!" — были поселение слова Ганди. Они же высечены и на установленном на месте убийства камне. С третьей попытки индуистские радикалы совершают свою месть за отход Махатмы Ганди от религиозных догм.

Его фигура и сегодня в Индии взывает споры. Отказ от ядерного оружия, ненасильственная экономика, ручной труд вместо промышленности постулаты гандизма в современном мире оказались трудноисполнимы. Сразу после его гибели Индия берет курс на индустриализацию, обзаводится ядерной бомбой, и продолжает рваться в мировые экономические лидеры.

"Ганди уверял, что промышленность и станки будут стоить людям рабочих мест. Ганди пропагандировал бережное отношение к сельскому хозяйству, чтобы люди на селе могли сами обеспечивать себя всем. Но все происходит наоборот", — отметил профессор Университета Бенарас.

И все же философию гандизма как государственную провозглашают все без исключения индийские политики. В молодежном лагере в одном из ашрамов, организованных самим Ганди, школьникам рассказывают об отце нации, бродячем мудреце с посохом в руке, который привел Индию к независимости.

"В истории Индии было слишком много эпизодов насилия. И сейчас оно есть. Поэтому с этим молодыми людьми мы проводим совместные молитвы. Индуисты буддисты, мусульмане христиане, сикхи и джайны. Будь здесь Ганди, это стало бы для него подтверждением правоты его идей",- уверен ветеран движения гандизма Суббот Рао.

Так проходит мирская слава. Статуи британских королей со всей страны индийцы давно свезли в парк на окраине Дели. Время, а может, вандалы стерли их лица, и никто из молодых уже не скажет, как звали этих чужеродных правителей.

Памятник Махатме Ганди сейчас стоит в самом сердце Лондона, по соседству с памятником премьер-министру Уинстону Черчиллю.

Текст: "Вести недели"

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