Дубль Байрамяна помог "Ростову" обыграть ЦСКА в 12-м туре РПЛ

В матче 12-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" на выезде обыграл ЦСКА. Встреча проходила на поле на поле "ВЭБ Арены" в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

У победителей встречи дубль оформил Хорен Байрамян (11-я и 44-я минуты), а также единожды отличился Эльдор Шомуродов (61), а у хозяев поля голом отметился Никола Влашич, реализовавший пенальти на 92-й минуте.

Стоит отметить, что Байрамян и Шомуродов, помимо голов, записали на свой счет по одной результативной передаче.

"Ростов" одержал четвертую победу в последних пяти матчах РПЛ и с 26 очками вышел в лидеры турнирной таблицы, а ЦСКА, прервавший победную серию из пяти игр в чемпионате России, расположился на четвертой строчке, имея в активе 25 очков.

В следующем туре команда из Ростова-на-Дону в субботу, 19 октября, в Санкт-Петербурге сыграет с "Зенитом", а армейцы на следующий день на выезде встретятся с "Уфой".