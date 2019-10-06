Мужчина, 34 года: задержан предполагаемый убийца 17-летней студентки

В Домодедове задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки. Он доставлен к следователям для допроса и выяснения мотивов преступления.

Подозреваемого удало найти и задержать за двое суток благодаря согласованной работе сотрудников следственного отдела по Домодедову ГСУ СК России по Московской области и оперативников ГУУР МВД России по Московской области, рассказала ТАСС представитель следственного управления по Московской области Ольга Врадий.

Девушка была задушена ремнем 5 октября этого года в частном доме. На ее теле также нашли колотые и резаные раны. Предположительно, Алиса Ш. была знакома со своим убийцей и вернулась домой вместе с ним.