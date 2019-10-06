ФБР отказалось говорить о задержании Инги Юмашевой

Федеральное бюро расследований США не пояснило причин задержания депутата российской Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Сотрудники ФБР задержали ее для допроса, который продолжался около часа.

Представитель ФБР заявил, что у службы нет никаких комментариев по данной ситуации, сообщает ТАСС.

Между тем МИД РФ заявил решительный протест властям США в связи с задержанием депутата Госдумы и охарактеризовал произошедшее как очередную враждебную акцию. Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с подобными действиями американских властей.

Юмашева, избранная в Госдуму по федеральному списку партии "Единая Россия" и представляющая Башкирию, прилетела в США для участия в форуме "Диалог Форт-Росс".