АПЛ. "МанСити" уступил "Вулверхэмптону", "Челси" разгромил "Саутгемптон"

В матче восьмого тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" на поле домашней арены "Этихад" проиграл "Вулверхэмптону". "Волки" забили в ворота "горожан" два безответных мяча – 2:0.

У победителей встречи дубль оформил Адама Траоре, забивший на 80-й и 94-й минутах, в обоих случаях 23-летнему испанцу с малийскими корнями ассистировал мексиканец Рауль Хименес.

В параллельной игре "Челси" на выезде разгромил "Саутгемптон" (4:1) благодаря голам Тэмми Абрахама (17-я минута), Мэйсона Маунти (24), Н'Голо Канте (40) и Миши Батшшуайи (89), а "Арсенал" переиграл "Борнмут" с минимальным счетом – 1:0, отличился Давид Луис (9).

После восьми игр чемпионата Англии в турнирной таблице с 24 очками лидирует "Ливерпуль", на второй строчке расположился "Манчестер Сити" (16 очков), на третьей – "Арсенал" (15), на четвертой – "Лестер" (14), на пятой – "Челси" (14).