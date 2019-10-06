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6 октября 201919:45

Медведев и коллеги Бушмина выразили свои соболезнования

фото ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким вице-спикера Совета Федерации, сенатора от Ростовской области Евгения Бушмина, который ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни. Два дня назад Бушмину исполнился 61 год.

Соболезнования родным Евгения Бушмина выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая позвонила вдове покойного. По словам пресс-секретаря главы верхней палаты Владислава Пономаренко, в последние дни, когда состояние здоровья Евгения Бушмина ухудшилось, его коллеги и сама Валентина Матвиенко постоянно были с ним на связи и навещали его.

Как рассказал ранее глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, сенатора похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище после прощания в ритуальном зале ЦКБ. По словам Тимченко, Бушмин, который в верхней палате курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, а также экономического блока, в последнее время боролся с тяжелой болезнью.

Совет Федерации не будет спешить с избранием нового вице-спикера на место Бушмина, рассказал Тимченко РИА Новости. В этом, по его словам, "нет никакой срочной необходимости".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования от себя лично и депутатов нижней палаты, отметив порядочность и профессионализм Евгения Бушмина. Депутат Госдумы, замминистра финансов и член Совета Федерации, Бушмин отдал законотворческой работе четверть века, напомнил Володин.

Свои соболезнования выразили первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, первый замглавы бюджетного комитета верхней палаты Сергей Рябухин и сенатор Алексей Пушков. По словам Рязанского, их коллега очень мужественно боролся с болезнью, и все надеялись, что он сможет ее одолеть.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, Евгений Бушмин всегда внимательно вникал в жизнь донского региона, который он представлял в Совете Федерации последние 14 лет, и участвовал в решении самых разных вопросов.

Председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко отметил, что Евгений Бушмин по-настоящему был большим другом Ростовской области, часто здесь бывал и помогал решать многочисленные проблемы, которые приходилось адресовать на федеральный уровень власти.

По словам вице-спикера Совфеда Галины Кареловой, многие в Совете Федерации знали о длительной болезни Евгения Бушмина, но верили, что в итоге он ее обязательно победит. Смерть коллеги она назвала очень неожиданной, передает ТАСС.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин написал в "Твиттере", что Евгений Бушмин многое сделал для развития финансовой системы страны во время работы в налоговом ведомстве, Минфине и непосредственно в Совете Федерации.

Евгений Бушмин — уроженец деревни Лопатино Сергачского района Горьковской области, выпускник Горьковского госуниверситета имени Лобачевского по специальности "инженер-экономист". Кандидат экономических наук, доцент, в 1998-2001 годах он был заместителем министра финансов России, а затем 18 лет проработал в Совете Федерации. С 2001 по 2005 годы он представлял в верхней палате Нижегородскую область, а с 2005 года — Ростовскую. Вице-спикером Совета Федерации он был с апреля 2013 года.

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