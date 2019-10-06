Украинские военные извинились, что "не сдохли"

Украинские военные ответили флешмобом в Facebook на инициативу депутата Верховной рады лишить льгот участников вооруженного противостояния в Донбассе. Как считает член партии "Слуга народа" Галина Третьякова, военнослужащие-контрактники добровольно "продавали наемную силу для защиты страны". Третьякова занимает пост глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, и она уверена, что статус ветерана боевых действий — не для всех.

Узнав об этом, военнослужащие Вооруженных сил Украины стали размещать на своих страницах посты с хештегом #Извините_что_мы_не_сдохли.

"В июне 2014 года ушел за "длинной гривней". Решил немного подзаработать деньжат, за государственный счет по миру поездить и свое материальное положение улучшить!" — иронизирует Анатолий Виногородский.

"За средства налогоплательщиков направился в пятизвездочной курорт Широкий Лан, что в степях Николаевщины, где под присмотром аниматоров и фитнес-тренеров с трехразовым питанием загорал на полигоне, принимал грязевые ванны и качал фигуру, таская снаряды", — написал Василь Паламарчук.

Впрочем, многие пользователи соцсетей поддержали Третьякову, пишет РИА Новости.

Оксана Гостинська уверена, что многие обладатели льгот провели на фронте всего несколько дней, судейские работники "люстрировали" свое награбленное.

Штуцер Лева назвал добровольных участников войны в Донбассе карателями и сомневается, что за стрельбу в своих граждан их "должны одарить всеми возможными льготами и ништяками".

"Был же шанс додавить "политикой". И без крови. А теперь вообще непонятно, зачем вы там были", — подытожил Дмитрий Седой.