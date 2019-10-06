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6 октября 201920:51

Трамп пожаловался на Байденов, а Энгел – на Помпео

EPA

Американский президент Дональд Трамп посетовал на то, как "фейковые СМИ" лезут из кожи вон, защищая экс-вице-президента США Джо Бадена и его сына Хантера, которого "выгнали из армии". Хантер Байден получал как минимум 100 тысяч долларов в месяц от украинской нефтяной компании, несмотря на отсутствие опыта в энергетике, да к тому же еще и получил 1,5 миллиарда долларов от Китая без всякой видимой причины, пишет Трамп.

Это, по его словам, никак не может быть законными транзакциями, и, как постановили юристы и прочие лица, он, как президент США, "обязан расследовать возможную — или вероятную — коррупцию".

Семья Байденов просто-напросто сидела на "откатах", уверен Трамп, а Байден к тому же заявлял, что не общался с "этой украинской компанией", а затем вдруг всплыло фото, на котором он играет в гольф с ее главой и Хантером.

Трамп также коснулся и обвинений в том, что, борясь с Байденом, пытается устранить возможного конкурента на выборах 2020 года. По его словам, он очень хотел бы баллотироваться против "1-процентного Джо Байдена", но думает, что этому не суждено случиться.

"Сонный Джо" просто не доберется до старта, — считает Трамп. — А с учетом всех денег, которые он и его семья, вероятно, "вымогали", Джо должен отказаться от этой затеи".

Тем временем глава комитета по международным делам Палаты представителей демократ Элиот Энгел заявил, что госсекретарь США Майк Помпео не подчиняется выданной ему Конгрессом повестке с требованием предоставить документы по Украине. Их у Помпео запросили три комитета Палаты представителей в рамках процедуры импичмента в отношении президента Трампа.

Пока что Помпео не идет навстречу следствию, посетовал Энгел в интервью CBS. По его словам, сейчас ведутся дискуссии, и конгрессмены-демократы, ведущие расследование по делу об импичменте Трампа, надеются, что Помпео подчинится их требованиям.

24 сентября спикер Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Президента США подозревают в том, что телефонном разговоре с Зеленским в июле он оказывал давление на украинского лидера, побуждая его начать расследование действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера на Украине.

За это Трамп якобы обещал Киеву финансовую и военную помощь. Демократы подозревают, что нынешний глава Белого дома таким образом пытается дискредитировать демократа Байдена, считающегося наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

Ранее Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы Трампа и Зеленского. Согласно ей, американский лидер не добивался расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на помощь Вашингтона Киеву.

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