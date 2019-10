Трамп пожаловался на Байденов, а Энгел – на Помпео

Американский президент Дональд Трамп посетовал на то, как "фейковые СМИ" лезут из кожи вон, защищая экс-вице-президента США Джо Бадена и его сына Хантера, которого "выгнали из армии". Хантер Байден получал как минимум 100 тысяч долларов в месяц от украинской нефтяной компании, несмотря на отсутствие опыта в энергетике, да к тому же еще и получил 1,5 миллиарда долларов от Китая без всякой видимой причины, пишет Трамп.

Это, по его словам, никак не может быть законными транзакциями, и, как постановили юристы и прочие лица, он, как президент США, "обязан расследовать возможную — или вероятную — коррупцию".

Семья Байденов просто-напросто сидела на "откатах", уверен Трамп, а Байден к тому же заявлял, что не общался с "этой украинской компанией", а затем вдруг всплыло фото, на котором он играет в гольф с ее главой и Хантером.

Трамп также коснулся и обвинений в том, что, борясь с Байденом, пытается устранить возможного конкурента на выборах 2020 года. По его словам, он очень хотел бы баллотироваться против "1-процентного Джо Байдена", но думает, что этому не суждено случиться.

....And by the way, I would LOVE running against 1% Joe Biden — I just don’t think it’s going to happen. Sleepy Joe won’t get to the starting gate, & based on all of the money he & his family probably “extorted,” Joe should hang it up. I wouldn’t want him dealing with China & U!