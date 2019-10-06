КХЛ. "Ак Барс" продлил победную серию, обыграв минское "Динамо"

В Континентальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. Прошло четыре матча. В одном из них лидер Восточной конференции – казанский "Ак Барс" добился выездной победы над минским "Динамо".

Подопечные Дмитрия Квартальнова смогли открыть счет в самом начале второго периода усилиями Даниса Зарипова. Спустя четыре минуты Эмиль Галимов удвоил преимущество "Ак Барса". Динамовцы отквитали одну шайбу до перерыва – гол забил Франсис Паре.

В заключительном третьем периоде команды повторили сценарий второго – хоккеисты гостей забивают две шайбы, на что получают одну ответную. В составе "Ак Барса" отличились Артем Галимов и Станислав Галиев, а у бело-голубых – Теэму Пулккинен. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу казанцев.

Благодаря гостевому успеху клуб из Казани набрал 22 очка и продолжает удерживать первую строчку в таблице Восточной конференции. Кроме того, "Ак Барс" смог продлить свою победную серию, которая теперь достигла пяти побед кряду.

В остальных встречах отметим победу ярославского "Локомотива", который прервал свою неудачную серию из трех поражений подряд. В родных стенах ярославцы победили омский "Авангард" (2:1). "Амур" с аналогичным счетом добился гостевого успеха в игре против "Сочи", а "Барыс" на своей площадке разгромил "Северсталь" (5:1).