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6 октября 201921:12

Московский водитель сбил людей на пешеходном переходе

Сергей Мальгавко/ТАСС

На северо-западе Москвы легковой автомобиль сбил двух пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Они госпитализированы.

ЧП произошло вечером в воскресенье, 6 октября, у дома номер 25 по улице Исаковского. На место срочно прибыли сотрудники ДПС, они разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося. Водитель машины, наехавшей на людей, находится на месте аварии, пишет ТАСС.

В российской столице в воскресенье идет мокрый снег с дождем, дует сильный ветер, его порывы достигают 17 метров в секунду. В Госавтоинспекции Москвы ранее предупредили автомобилистов о непростой ситуации на дорогах.

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