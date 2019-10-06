Самый титулованный футболист мира подвергся атаке пчел во время матча

Защитнику "Сан-Пауло" и сборной Бразилии Дани Алвесу во время матча бразильской Серии "А" против "Форталезы" пришлось выполнять свои непосредственные обязанности – защищаться, далеко не только от соперников. В одном из моментов на него напали пчелы.

Инцидент с Алвесом произошел в одном из моментов матча, когда игрок собирался выполнять удар с углового. Именно там находился рой насекомых, который впоследствии атаковал бразильца в момент его попытки подать мяч.

Как итог, Алвес получил несколько укусов, однако несмотря на это, он продолжил игру. Встреча завершилась победой "Сан-Пауло со счетом 2:1. Благодаря этому клуб набрал 39 очков и поднялся на пятое место.

Напомним, что Алвес является самым титулованным футболистом мира – в его активе 40 трофеев, в числе которых имеется и три награды за победу в Лиге чемпионов. Ранее он выступал за "Барселону", "Ювентус" и "Пари Сен-Жермен".