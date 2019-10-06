Россияне выиграли шесть медалей на чемпионате мира по легкой атлетике

В Катаре завершился чемпионат мира по легкой атлетике. По его итогам российские спортсмены, выступающие на международных стартах в нейтральном статусе, стали обладателями двух золотых, трех серебряных и одной бронзовой медали.

Золото завоевали прыгунья в высоту Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова, выступающая в прыжках с шестом. Серебро в активе барьериста Сергея Шубенкова, Василия Мизинова из спортивной ходьбы и прыгуна в высоту Михаила Акименко. Бронза – у еще одного прыгуна в высоту Ильи Иванюка.

В итоговом неофициальном медальном зачете российские спортсмены с шестью медалями не представлены как раз из-за нейтрального статуса.

В топ-6 команд чемпионата мира по количеству завоеванных наград вошли сборные США (29), Кении (11), Ямайки (11), Китая (9), Эфиопии (8), а шестую строчку разделили Великобритания и Германия – у них по шесть медалей.