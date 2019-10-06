Тренер "Спартака": наши футболисты боялись сами себя

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Сергей Кузнецов после поражения клуба "Краснодару" (1:2) в матче 12-го тура чемпионата России признался, что у его подопечных не задался старт встречи.

"Начало матча было обескураживающим для всех нас. Сложилось ощущение, что наши футболисты боялись сами себя, — признается специалист, слова которого приводит РИА Новости. – Мы пропустили необязательные мячи. Но хочу отдать должное ребятам – они не опустили рук и переломили ход встречи, взяли контроль мяча и стали создавать моменты".

"Мы забили закономерный гол в первом тайме. В перерыве были внесены коррективы, но, наверное, мои перестановки смазали концовку матча. До моих замен все шло хорошо. Мы рассчитывали усилить давление на соперника, но явных голевых моментов не было и забить у нас не получилось".

Напомним, что для "Спартака" это был первый матч после отставки Олега Кононова.