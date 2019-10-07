"Ювентус" лишил "Интер" лидерства в Серии "А", нанеся ему первое поражение

В центральном матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу туринский "Ювентус" на выезде обыграл миланский "Интер". Встреча, проходившая на заполненном стадионе "Сан-Сиро", завершилась победой "старой синьоры" со счетом 2:1.

Футболистам туринской команды удалось забить быстрый гол, когда уже на четвертой минуте встречи забил аргентинец Пауло Дибала. Впрочем, интеристы спустя 14 минут после пропущенного гола сделали счет равным. С пенальти голом отметился Лаутаро Мартинес. Решающий же мяч был забит нападающим "Юве" Гонсало Игуаином — он поразил ворота "Интера" на 80-й минуте встречи.

После этой победы "Ювентус" набрал 19 очков и вышел на первую строчку таблицы Серии "А", сместив с нее как раз "нераздурри". Те, в свою очередь, имеют на своем счету 18 баллов и теперь располагаются на втором месте.

Теперь "Ювентус" остался единственным клубом чемпионата Италии, не имеющего поражений в текущем сезоне.