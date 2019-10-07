В Стокгольме стартует Нобелевская неделя

С церемонии оглашения имени лауреата Нобелевской премии в области физиологии и медицины в столице Швеции начнется Нобелевская неделя, в течение которой станут известны победители и в других номинациях.

Так, 8 октября будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 9 октября — по химии, 10 октября — по литературе. Имя лауреата Нобелевской премии мира назовут 11 октября в Осло, а обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции, определится 14 октября. Прямую трансляцию оглашения имен лауреатов Нобелевской премии-2019 будет вести телеканал "Наука".

Своим завещанием Альфред Нобель поручил выбор лауреата премии по физиологии и медицине Каролинскому институту в Стокгольме. Созданный при нем Нобелевский комитет состоит из пяти постоянных членов, которые имеют право приглашать для консультаций экспертов.

Особенностью начинающейся Нобелевской недели станет то, что в этом году станут известны сразу имена двух лауреатов премии по литературе — за 2018 и 2019 годы: в мае прошлого года присуждающая эту награду Шведская академия из-за разразившегося скандала приняла решение о переносе оглашения имени победителя.

В минувшем году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за разработку методики лечения онкологических заболеваний посредством замедления действия тормозных механизмов иммунной системы.

Всего с 1901 года Нобелевскую премию по медицине вручали 109 раз, лауреатами стали 216 человек. Самый молодой обладателем награды стал 32-летний Фредерик Бантинг за открытие инсулина, самым возрастным — — 87-летний Пейтен Роус, удостоившийся ее за открытие онкогенных вирусов.

Вручение награды пройдет 10 декабря в Стокгольмской филармонии в день смерти Альфреда Нобеля. Лауреаты получат из рук короля Швеции Карла XVI Густава золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом. В этом году размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации составит 9 миллионов крон (914,5 тысячи долларов США).