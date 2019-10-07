"Барселона" разгромила "Севилью", несмотря на два удаления

Футболисты "Барселоны" нанесли разгромное поражение "Севилье" в матче восьмого тура чемпионата Испании, который проходил на стадионе "Камп Ноу". Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу клуба из столицы Каталонии.

Уже в первом тайме футболисты "блаугранас" обеспечили себе комфортное преимущество и вели со счетом 3:0. Авторами голов стали Луис Суарес, Артуро Видаль и Усман Дембеле. Во второй половине матча довершил разгром соперника капитан команды Лионель Месси. А вот концовка встречи у каталонцев не задалась – на 87-й и 88-й минуте прямые красные карточки схлопотали Усман Дембеле и Рональда Араухо. Но на итоговый счет это не повлияло.

После восьми туров "Барселона" имеет в своем активе 16 очков, благодаря которым занимает вторую строчку в Ла Лиге, отставая от мадридского "Реала" на два балла. "Севилья" сохранила на своем счету 13 очков и занимает шестое место.