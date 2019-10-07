ММА. Порье намекнул на бой с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье намекнул на имя своего потенциального соперника по следующему бою в Абсолютном бойцовском чемпионате. Им может стать бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор.

Порье раскрыл карты после того, как в социальной сети Twitter ему бросил вызов один из бойцов легкой весовой категории – новозеландец Дэн Хукер, сообщает Спорт24.Ru. "Дастин, я собираюсь пробить в твоей голове дыру. Я прикончу тебя. Встреться со мной в 2020 году".

На вызов со стороны представителя Новой Зеландии американец парировал недвусмысленным твитом: "Ты близок к своей цели, но не сейчас. В своем следующем бою я буду драться с ирландцем".

Напомним, что Порье, как и Макгрегор, свои предыдущие поединки провели против российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Оба терпели поражения.