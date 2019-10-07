Карпин: на "Спартак" вообще не смотрю, мне в "Ростове" комфортно

Главный тренер футбольного "Ростова" Валерий Карпин оценил свое возможное назначение в московский "Спартак". Наставник ростовчан называется одним из претендентов на пост главного тренера "красно-белых".

"Спартак"? Генералом я уже был. Не хочется ли повысится до маршала? Сейчас абсолютно не хочется, — признается Карпин, слова которого приводит "Спорт-экспресс". – Мне комфортно в "Ростове". А на "Спартак" вообще не смотрю".

Напомним, что накануне "Ростов" обыграл ЦСКА в рамках восьмого тура чемпионата России. "Спартак" же провел первый матч после отставки Олега Кононова и потерпел поражение от "Краснодара".