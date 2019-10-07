Жертвами пожара в Подмосковье стали 3 человека

В подмосковных Мытищах в результате пожара, вспыхнувшего в частном жилом доме, погибли три человека, в том числе, один ребенок.

Трагический инцидент произошел в деревне Пирогово, сообщает ТАСС. В настоящее время устанавливаются личности погибших. Открытое горение ликвидировано.