Свечников помог "Каролине" обыграть "Тампу"

За океаном стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В первом матче "Каролина Харркейнз" на своей площадке принимала гостей из "Тампы-Бэй Лайтнинг". Встреча завершилась минимальной победой "ураганов" – 4:3.

Хоккеисты "Каролины" по ходу матча проигрывали со счетом 1:3, но смогли изменить течение поединка, сравнять счет и перевести игру в овертайме. А в дополнительное время игроки "Харрикейнз" и вовсе забили победную шайбу и добились победы.

Одним из главных действующих лиц встречи стал российский нападающий Андрей Свечников. Игру он завершил с двумя набранными очками: дважды он выступал в роли ассистента своим партнерам по команде.

Отметился результативным действием еще один россиянин, но уже из "Тампы" Михаил Сергачев – у него голевой пас. Принял участие в матче его одноклубник Никита Кучеров, однако он завершил матч без набранных очков. Вратарь "молний" Андрей Василевский на лед не выходил.