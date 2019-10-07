29 сейвов и пас Худобина не спасли "Даллас" от поражения "Детройту"

"Даллас Старз" потерпел поражение от "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок, проходивший на "Литтл-Сизарс Арене", завершился со счетом 4:3 в пользу "красных крыльев".

Главным героем матча стал канадский нападающий "Детройта" Энтони Манта, забросивший все четыре шайбы своей команды. Решающую из них он забил при счете 3:3 меньше чем за минуту до финальной сирены.

У "звездных" голы забивали Тайлер Сегин и Роопе Хинц, оформивший дубль. Со-автором одной из этих шайб стал российский голкипер "Далласа" Антон Худобин. Кроме голевой передачи он также отразил 29 из 33-х бросков по его воротам. Также в матче сыграли россияне Александр Радулов и Денис Гурьянов, но помочь результативными действиями они "Далласу" в этот день не смогли.