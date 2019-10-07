СМИ: Тедеско возглавит "Спартак" седьмого октября

Руководство московского "Спартака" определилось с новой кандидатурой на пост главного тренера команды. Им станет немецкий специалист Доменико Тедеско. Контракт с ним будет подписан в понедельник, седьмого октября.

Сразу после того, как стороны поставят подписи под соглашением, о назначении немца будет объявлено официально, сообщает Der Westen. 34-летний специалист, ранее возглавлявший немецкий "Шальке-04", уже прибыл в Москву для завершения сделки со "Спартаком". В воскресенье он знакомился с клубной инфраструктурой "красно-белых".

Напомним, что Тедеско вошел в шорт-лист боссов столичного клуба после того, как в отставку ушел Олег Кононов. На данный момент исполняющим обязанности является бывший помощник Кононова Сергей Кузнецов. Под его руководством "Спартак" уже успел провести один матч, завершившийся поражением от "Краснодара" (1:2).