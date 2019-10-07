Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами

Рейтинг городов по уровню зарплат в стране возглавили Москва и Южно-Сахалинск. Новое исследование провели на основе муниципальной статистики Росстата за первое полугодие.

Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ. Так, самая высокая в этом году зарплата зафиксирована в Москве — она составила 97 тысяч рублей. Следом идет Южно-Сахалинск — 90 тысяч рублей.

В пятерку также вошли: Салехард (88 тысяч), Сургут (75,5 тысячи) и Ханты-Мансийск (71 тысяча рублей). Санкт-Петербург в этом рейтинге оказался на седьмом месте, сообщает телеканал "Россия 24".

При этом меньше всего, как оказалось, получают жители южных городов, а замкнули рейтинг Иваново, Майкоп и Шахты, где средняя зарплата не превышает 30 тысяч рублей.

Самыми высокооплачиваемыми в нашей стране оказались строители и работники автобизнеса — им готовы платить 50 тысяч рублей. А вот самую маленькую зарплату получают бухгалтеры и учителя — в среднем, 30 тысяч рублей.