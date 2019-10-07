Дипломаты проводят Ингу Юмашеву на обратный рейс из США

Задержанную в аэропорту Нью-Йорка депутата Государственной Думы Ингу Юмашеву на обратный рейс до Москвы будут провожать российские дипломаты. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Как сообщалось, российский парламентарий прилетела в США для участия в международном форуме "Диалог Форт-Росс", напоминает телеканал "Россия 24". На выходе из самолета ее встретили сотрудники ФБР и отвели в комнату для допроса, а личные документы при этом отобрали. Общение продолжалось около часа. В связи в произошедшим посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста. При этом, как отметили в Госдуме, менять программу пребывания в США из-за инцидента Инга Юмашева не стала.

Форум, на который приехала депутат, как раз направлен на улучшение российско-американского диалога. Как отметил посол России Анатолий Антонов, его не стоит связывать с отдельными личностями, сменяющими друг друга в администрации США. Тем не менее, дипломат рассчитывает на нормальные рабочие отношения с новичками — речь идет о Роберте О'Брайне, который занял должность советника по нацбезопасности, и Марке Эспере, устроившемся в кресле главы Пентагона. Обоим от российской дипмиссии уже направлены предложения о встречах.

Также Анатолий Антонов также отметил, что Россия готова обменяться с Соединенными Штатами письмами с гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, но позитивного отклика со стороны Вашингтона пока нет. Кроме того, Москва рассчитывает, что США все-таки примут решение о продлении договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. "Российская сторона предложила начать серьезный разговор о продлении этого договора. Это легко сделать, потому что не нужно никакой ратификации — достаточно решить на уровне исполнительных властей. Хочется верить, что в Вашингтоне будет принято правильное решение, и мы сумеем продлить этот договор и задуматься о том, какие еще меры доверия, меры контроля над вооружения в различных областях, таких, как противоракетная оборона, запрет на размещение оружия в космосе, проблемы кибербезопасности, могли бы быть обсуждены или быть в центре внимания российско-американского диалога по стратегической стабильности". – подчеркнул посол России в США.