Туристы провели несколько часов между небом и землей

Пассажиры застряли на фуникулере в парке развлечений Disney World во Флориде после сбоя электропитания.

Отдыхающие зависли в воздухе на несколько часов. В итоге людей из кабин эвакуировали пожарные, сообщений о пострадавших нет, передает телеканал "Россия 24". Причины аварии устанавливаются. По словам представителей Disney World, фуникулер будет закрыт, пока компания расследует инцидент.